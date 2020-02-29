سياسي / وزير الداخلية الجزائري يشارك في أشغال الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس يومي 1 و 2 مارس



الجزائر ٠٥ رجب ١٤٤١ هجري الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ م واس

يشارك وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، في أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفادت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان اليوم أن بلجود سيشارك في أشغال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بتونس يومي 1 و2 مارس المقبل.

وأضافت أن المجلس سيناقش المسائل ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في المجالات الأمنية سيما محاربة الإرهاب العابر للحدود، وسيتم التطرق إلى وضع الخطط المناسبة للتصدي للجرائم الإلكترونية، ومكافحة الجرائم المنظمة، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية ،والحماية المدنية للدول الأعضاء.

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18:25ت م

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