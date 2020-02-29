السعودية اليوم / سلطنة عمان تؤكد أن حالة مصابة بفيروس کورونا تماثلت للشفاء



مسقط 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية أن حالة واحدة مصابة بفيروس کورونا تماثلت للشفاء ضمن ست حالات لا تزال تخضع للمتابعة الصحية، مؤكدة انها في حالة صحية مستقرة .

وناشدت الوزارة في بيان لها اليوم جميع مواطنيها بالمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد المعتمد واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس، والتقليل من المصافحة، وتجنب التقبيل بمختلف أنواعه في المناسبات الاجتماعية.

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18:25ت م

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