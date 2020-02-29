دول الخليج تحاصر "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على قدم وساق تجري الاستعدادات في دول الخليج، من أجل حصار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

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خوفا على أمن وسلامة المعتمرين أصدرت المملكة العربية السعودية ثلاثة إجراءات احترازية مؤقتة للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين أو الوافدين إلى الأراضي المقدسة.

بداية الإجراءات الوقائية كانت بتعليق رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مرورا بوقف استخراج تأشيرات الزيارة السياحية، وصولا إلى تعليق استخدام المواطنين السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، لبطاقات الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

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فيما أعلنت دولة الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية إلى إيران باعتبارها من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا بعدد وفيات هو الأعلى خارج الصين.

البحرين والكويت علقتا الدراسة مؤقتا وأوقفت الكويت جميع الأنشطة الرياضية لتفادي تفشي العدوى بين اللاعبين والجماهير.

على الدرب ذاته سارت هيئة تشغيل وإدارة الموانئ العمانية لتعلن توقيف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بعد يوم على وقف الرحلات الجوية إلى هناك، فضلا عن وضع الترتيبات لإعادة مواطنيها من طهران خوفا من العدوى القاتلة.

الإجراءات الاحترازية تعددت في دول الخليج عبر اتباع سياسة تجفيف المنابع من خلال منع السفر للبلدان الموبوءة بالمرض، أو إخضاع العائدين للفحص الإلزامي وتطبيق الحجر الصحي.