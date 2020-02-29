2020-02-29

الصحة تنفي مجددًا تسجيل أي حالة كورونا الجديد في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

ولفتت الصحة إلى أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 85408 أشخاص، معظمهم في الصين، تعافى منهم 39524، بينما توفي منهم 2924.

Advertisements

ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار.

وفي وقت سابق أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، أنه لم يتم ولله الحمد تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن.

وأهابت اللجنة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر