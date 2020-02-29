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نافورة البوليفارد تتزين بألوان علم الكويت

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2020-02-29

نافورة البوليفارد تتزين بألوان علم الكويت

ضمن احتفالات هيئة الترفيه بيوم التحرير واليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - الرياض

بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، احتضنت منطقة “الرياض بوليفارد” عددًا من الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني الـ59 ويوم التحرير الـ29 لدولة الكويت الشقيقة، وذلك على مدى أربعة أيام اختتمت أمس الجمعة.

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فقد أقيمت العرضات الشعبية، وأضيئت النافورة بألوان العلم الكويتي، وصدحت الأغاني الوطنية في أرجاء المكان، كما زار سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح “البوليفارد” أمس، واطلع على الأجواء الاحتفالية في المكان.

ويأتي الاحتفال تقديرًا من الهيئة العامة للترفيه ومنسوبيها للعلاقة التاريخية التي تجمع المملكة العربية ودولة الكويت قيادة وشعبًا.

هيئة الترفيه تحتفي ب اليوم الوطني الكويتي
هيئة الترفيه تحتفي باليوم الوطني الكويتي
هيئة الترفيه تحتفي ب اليوم الوطني الكويتي
جانب من احتفال هيئة الترفيه باليوم الوطني الكويتي
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