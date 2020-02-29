الحج تطلق مسار العمرة الإلكتروني لمواطني الخليج المتواجدين بالمملكة

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن المسار الإلكتروني المخصص لمواطني دول مجلس التعاون المتواجدين حاليًّا في المملكة، والراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على التصريح اللازم لدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال الرابط التالي (هنا).

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وكانت المملكة قررت في وقت سابق تعليق دخول المملكة عبر تأشيرة العمرة وتجميد دخول البلاد ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت لاحق قررت المملكة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت.

واستثنت المملكة من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.

وأكدت حكومة المملكة، بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.

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