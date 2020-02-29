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2020-02-29 الاتصالات تعتمد تحديث أسعار الاتصال البيني RIO لتعزيز التنافسية وتحفيز الأداء في السوق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم, عن تحديث أسعار العرض المرجعي بين مقدمي الخدمات الذي يشمل على تخفيض أسعار بعض الخدمات بين مقدمي الخدمات مع إضافة مزيد من السعات والخدمات الإضافية لمقدمي خدمات الاتصالات.

ويهدف ربط الاتصال البيني (RIO) بين مقدمي خدمات الاتصالات إلى توفير بيئة استثمارية مميزة وعادلة عبر تعزيز التنافسية وتحفيز الأداء في سوق الاتصالات.

يشار إلى أن ربط الاتصال البيني يتيح لمختلف مقدمي الخدمات الاستفادة من البنية التحتية بكامل تجهيزاتها التابعة لمقدم الخدمة الأساسي، بمقابل يتم تنظيمه من قبل “هيئة الاتصالات”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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