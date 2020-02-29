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استقبلت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، الجمعة، وفدًا من أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، للاطلاع على جهود الجمعية ومنجزاتها.
تكون الوفد من الرئيس التنفيذي لأوقاف الراجحي، عبدالعزيز بن محمد العنزي، ومدير العمل الخيري بأوقاف الراجحي، خالد بن سعد الشملاني.
واطلع الوفد على أقسام الجمعية الإدارية والعاملين والفريق الميداني، واستمع إلى شرح موجز عن آلية جمع الفائض وفرزه وتهيئته وتوزيعه للمستحقين، كما اطلع على مشاريع الجمعية ومنجزاتها وخططها المستقبلية.
وأبدى الوفد إعجابه الشديد بما رآه من جهود وتنظيم وتوجه الجمعية نحو أتمتة العمليات واستخدام التقنيات الحديثة، مؤكدين دعمهم وتشجيعهم لعمل الجمعية.
من جانبه، ثمن مدير عام الجمعية، الشيخ أحمد بن حربي المطرفي، زيارة الوفد. وقال إنها تدل على حرص أوقاف الشيخ الراجحي، على تنمية القطاع الخيري وتعزيز دورها في المجتمع وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في رقي العمل الخيري والمجتمعي.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 06:46 PM
اطلع الوفد على جهود الجمعية ومنجزاتهامكة.. "إكرام" تستقبل "أوقاف الراجحي" لتعزيز العمل الخيري
استقبلت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، الجمعة، وفدًا من أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، للاطلاع على جهود الجمعية ومنجزاتها.
تكون الوفد من الرئيس التنفيذي لأوقاف الراجحي، عبدالعزيز بن محمد العنزي، ومدير العمل الخيري بأوقاف الراجحي، خالد بن سعد الشملاني.
واطلع الوفد على أقسام الجمعية الإدارية والعاملين والفريق الميداني، واستمع إلى شرح موجز عن آلية جمع الفائض وفرزه وتهيئته وتوزيعه للمستحقين، كما اطلع على مشاريع الجمعية ومنجزاتها وخططها المستقبلية.
وأبدى الوفد إعجابه الشديد بما رآه من جهود وتنظيم وتوجه الجمعية نحو أتمتة العمليات واستخدام التقنيات الحديثة، مؤكدين دعمهم وتشجيعهم لعمل الجمعية.
من جانبه، ثمن مدير عام الجمعية، الشيخ أحمد بن حربي المطرفي، زيارة الوفد. وقال إنها تدل على حرص أوقاف الشيخ الراجحي، على تنمية القطاع الخيري وتعزيز دورها في المجتمع وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في رقي العمل الخيري والمجتمعي.
، مكة.. "إكرام" تستقبل "أوقاف الراجحي" لتعزيز العمل الخيري ،
المصدر : الخليج 365
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