، "عرس الدرعية" للسيارات الكلاسيكية ينطلق بمشاركة عالمية وكرنفال مبهر ،

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انطلقت فعاليات مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، الذي تحتضنه محافظة الدرعية، بدعم مباشر من محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، وبرعاية من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية، في المهرجان الذي يحضره أبرز مالكي السيارات الكلاسيكية والقديمة في العالم.
وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب عرض للدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محوراً رئيسياً للمهرجان، الذي يستمر حتى 29 فبراير 2020م، حيث يعد المهرجان أضخم مهرجان من نوعه ينظم في الشرق الأوسط.
وشارك في المهرجان نحو 500 مركبة تعود ملكيتها لأفراد من الهواة وعشاق المركبات الكلاسيكية والقديمة من جيلي المخضرمين والشباب، من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها، وسط كرنفال مبهر ومتنوع للسيارات الكلاسيكية.
كما نُظم على هامش المهرجان، مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب فعاليات ومسابقات ترفيهية للكبار والصغار، منها: معرض للفن التشكيلي، وبازار لقطع غيار السيارات، وبازار تذكاريات، ومسابقات للأسرة والطفل، إلى جانب فعاليات ترفيهية متعددة.
وشارك في تحكيم أعمال المهرجان نحو 50 شخصاً، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية 50 حكماً، منهم 25 من العرب من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكماً أجنبياً من أوروبا وأفريقيا وأمريكا.
وقد قسمت مشاركات المهرجان إلى 28 فئة، إلى جانب مهرجان الدراجات النارية.
"عرس الدرعية" للسيارات الكلاسيكية ينطلق بمشاركة عالمية وكرنفال مبهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-29
انطلقت فعاليات مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، الذي تحتضنه محافظة الدرعية، بدعم مباشر من محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، وبرعاية من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية، في المهرجان الذي يحضره أبرز مالكي السيارات الكلاسيكية والقديمة في العالم.
وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب عرض للدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محوراً رئيسياً للمهرجان، الذي يستمر حتى 29 فبراير 2020م، حيث يعد المهرجان أضخم مهرجان من نوعه ينظم في الشرق الأوسط.
وشارك في المهرجان نحو 500 مركبة تعود ملكيتها لأفراد من الهواة وعشاق المركبات الكلاسيكية والقديمة من جيلي المخضرمين والشباب، من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها، وسط كرنفال مبهر ومتنوع للسيارات الكلاسيكية.
كما نُظم على هامش المهرجان، مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب فعاليات ومسابقات ترفيهية للكبار والصغار، منها: معرض للفن التشكيلي، وبازار لقطع غيار السيارات، وبازار تذكاريات، ومسابقات للأسرة والطفل، إلى جانب فعاليات ترفيهية متعددة.
وشارك في تحكيم أعمال المهرجان نحو 50 شخصاً، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية 50 حكماً، منهم 25 من العرب من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكماً أجنبياً من أوروبا وأفريقيا وأمريكا.
وقد قسمت مشاركات المهرجان إلى 28 فئة، إلى جانب مهرجان الدراجات النارية.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
06:08 PM
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
06:24 PM
الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط
انطلقت فعاليات مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، الذي تحتضنه محافظة الدرعية، بدعم مباشر من محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، وبرعاية من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية، في المهرجان الذي يحضره أبرز مالكي السيارات الكلاسيكية والقديمة في العالم.
وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب عرض للدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محوراً رئيسياً للمهرجان، الذي يستمر حتى 29 فبراير 2020م، حيث يعد المهرجان أضخم مهرجان من نوعه ينظم في الشرق الأوسط.
وشارك في المهرجان نحو 500 مركبة تعود ملكيتها لأفراد من الهواة وعشاق المركبات الكلاسيكية والقديمة من جيلي المخضرمين والشباب، من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها، وسط كرنفال مبهر ومتنوع للسيارات الكلاسيكية.
كما نُظم على هامش المهرجان، مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب فعاليات ومسابقات ترفيهية للكبار والصغار، منها: معرض للفن التشكيلي، وبازار لقطع غيار السيارات، وبازار تذكاريات، ومسابقات للأسرة والطفل، إلى جانب فعاليات ترفيهية متعددة.
وشارك في تحكيم أعمال المهرجان نحو 50 شخصاً، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية 50 حكماً، منهم 25 من العرب من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكماً أجنبياً من أوروبا وأفريقيا وأمريكا.
وقد قسمت مشاركات المهرجان إلى 28 فئة، إلى جانب مهرجان الدراجات النارية.
، "عرس الدرعية" للسيارات الكلاسيكية ينطلق بمشاركة عالمية وكرنفال مبهر ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.