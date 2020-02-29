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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله إلى الأراضي الجزائرية .
وذكر مصدر بوزارة الصحة، أن عملية الترحيل تمت يوم أمس من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.
وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أفادت بأنه تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالجزائر ، وأنه يتعلق الأمر بمواطن إيطالي قادم من إيطاليا.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 06:10 PM
من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله إلى الأراضي الجزائرية .
وذكر مصدر بوزارة الصحة، أن عملية الترحيل تمت يوم أمس من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.
وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أفادت بأنه تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالجزائر ، وأنه يتعلق الأمر بمواطن إيطالي قادم من إيطاليا.
، الجزائر ترحل مواطنًا إيطاليًا مصابًا بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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