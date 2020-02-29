- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، اليوم السبت، قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهراً المقبلة، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.
وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهّد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير، وفقاً لـ"رويترز".
ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبدالغني بارادار، وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 06:09 PM
خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً
وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، اليوم السبت، قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهراً المقبلة، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.
وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهّد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير، وفقاً لـ"رويترز".
ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبدالغني بارادار، وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.
، يمهّد الطريق لانسحابها من أفغانستان.. أمريكا توقع اتفاقاً تاريخياً مع "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر يمهّد الطريق لانسحابها من أفغانستان.. أمريكا توقع اتفاقاً تاريخياً مع "طالبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.