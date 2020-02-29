، "الفتح" يواصل انتصاراته.. وبثلاثية يقلب الطاولة على "الوحدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تمكّن فريق الفتح الأول لكرة القدم من قلب النتيجة لصالحه إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال مواجهته أمام ضيفه الوحدة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن ختام الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدمت الوحدة في شوط المباراة الأول بهدفين، قبل أن يعادل فريق الفتح النتيجة في ذات الشوط.

وجاءت أهداف الوحدة عن طريق لاعبه يوسف نياكاتي عند الدقيقة ٢٥، قبل أن يضيف لويس غوستافو الهدف الثاني عند الدقيقة ٣٥.

وعند الدقيقة ٤٢ تمكّن سفيان بن دبكة من تقليص النتيجة لفريقه الفتح، محققاً الهدف الأول، قبل إضافة ميشيل دي فريدي هدف التعادل عند الدقيقة ٤٥+٤ من زمن الشوط.

وعند الدقيقة ٦٦ من زمن شوط المباراة الثاني تمكّن "ماتياس" من تحقيق الهدف الثالث للفتح من رأسية أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز زاد الفتح رصيده إلى ١٨ نقطة متقدماً للترتيب الرابع عشر، فيما توقف رصيد الوحدة عند ٣٣ نقطة في الترتيب الرابع.

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