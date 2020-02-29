النمر يوضح حقيقة علاج الإصابة بفيروس «كورونا» بماء الثوم المغلي

علَّق أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، على ما يُقال بشأن علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتناول ماء الثوم المغلي، مؤكدةً أن هذا الأمر غير صحيح؛ لأن القضاء على هذا الفيروس ليس بهذه السهولة.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال النمر: «المعلومة غير صحيحة، وأتمنى لو كان الموضوع بهذه السهولة»، معقبًا على رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن طبيبًا صينيًّا مسنًّا أثبت أن فاعلية ماء الثوم المغلي في علاج الإصابة بفيروس كورونا.
وتزعم تلك الخرافة أن أكل الثوم المغلي وشرب مائه يُحسِّن حالة المصاب بالفيروس بين ليلة وضحاها.
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