المرور محذرًا: السرعة الزائدة تتسبب في حوادث مميتة بنسبة 5%

حذَّر المرور السعودي، اليوم السبت، من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق، مؤكدًا أنَّ الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة، قد تكون عواقبها وخيمة.
ونشر المرور– عبر حسابه بتويتر- إنفوجرافًا أوضح من خلاله أنَّ كل زيادة في متوسط السرعة بمقدار 1 كلم/س، ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%. وذلك وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
وكان المرور ذكر في وقت سابق، أنَّه يتوجب على قائد المركبة التقيّد بتنظيمات السير والتنبه عند القيادة في التقاطعات، موضحًا أنَّ عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة مرورية توقع على صاحبها غرامة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.
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