المملكة تستعرض جهود التحول الرقمي في قمة «الرؤساء 2020» بالإمارات

شارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» في قمة الرؤساء التنفيذيين 2020 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 26-27 فبراير الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري، في حلقة النقاش المصاحِبة للقمة، مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى تحقيق هذا المطلب عبر دعم وتمكين الجهات الحكومية للمضي في مسيرة التحول الرقمي.

وتحدَّث العسيري عن أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة التركيز عليه ضمن المفاهيم المهمة والفعالة في دعم التحول الرقمي الحكومي، فضلًا عن العمل على هيكلة البيانات؛ لكونها تدعم تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي.

وأشار العسيري إلى الاقتصاد الرقمي كأحد الدعائم الرئيسية لاقتصاد الدول، في الوقت الحالي، فضلًا عن الابتكار الرقمي، لافتًا إلى أن برنامج «يسِّر» أنشأ قطاعًا مختصًّا يعمل على مناقشة المواضيع الرقمية في المملكة، ودعم الجهات الحكومية لتحقيق تميُّز المملكة في هذا الجانب، فضلًا عن قيادة الابتكار والتعاون في التحول الرقمي الحكومي.

وتطرَّق العسيري في جلسة النقاش، إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وما قدَّمه البرنامج في هذا الجانب من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB)، والجهات الحكومية المرتبطة بها، وما تضمه القناة من خدمات أتاحت للجهات الحكومية خدمة المستفيدين بمستوى عالٍ من الأداء.

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وقد هدفت مشاركة البرنامج إلى إبراز المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي الحكومي والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، بالإضافة إلى استعراض دوره في دعم الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، والتعرف على التجارب الدولية المطروحة من خلال جلسات النقاش وأوراق العمل المصاحبة للقمة.

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