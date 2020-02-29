«نادي صم الشرقية» يختتم مهرجانه الشتوي.. والباحص يؤكد ضرورة تأهيلهم للمشاركة الفعالة في المجتمع

أكد رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية «سعيد الباحص، أن النادي يعمل على تنمية مواهب للصم واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم وضعاف السمع وإعطاء المساحة الكافية لهم؛ لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها النادي لمنسوبيه.

وقال الباحص، في كلمة له في حفل اختتام مهرجان الشتاء، الذي حضره أكثر من 250 أصم، إلى جانب مشاركة وفد من نادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن خطة النادي المستقبلية رهان نجاحها ذلك الدافع الذي يدفعهم بقناعة لتجاوز التحديات وتحقيق آمال وتطلعات الصم رجالًا ونساء والعمل على تطوير برامج النادي.

وأوضح الباحص أنّ النادي يحظى برعاية واهتمام القيادة الحكيمة، ومن صور ذلك الاهتمام بالصم تأهيلهم ورعايتهم وتوجيههم ليشقوا طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم، في كسب العيش الكريم والمشاركة في بناء المجتمع واسعاد الآخرين.

وأضاف أنّ المهرجان الشتوي الذي استمر قرابة الشهر، وتضمن العديد من البرامج، كان هدفه أولًا تبني المواهب واستقطابها وخدمة أبناء المنطقة وخارجها للرفع من مستواهم ثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا وفي المجالات كافة، حيث هو سبيل فاعل يهدف إلى تعزيز مسيرة بلادنا ويحقق بغيتها الطموحة في رؤية 2030.

وأكد أنّ النادي يهدف إلى إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية، التي تتركز في ثلاثة عناصر هي: المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك النشاط الثقافي والتطوعي وإنشاء وحدة التدريب على لغة الإشارة لإقامة الدورات التدريبية المختلفة وتنظيم المحاضرات التوعوية والتأهيلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم وترفع من مستوى الثقافة لديهم.

إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية وتنمية المواهب والمشاركة في أسابيع الأصم العربي وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية وتنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة واللقاءات الاجتماعية و تنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام إلى جانب استحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم والقسم الآخر النشاط الرياضي، ورفع مستوى التأهيل للفرق الرياضية كافة في 6 العاب، حيث يشرف الاتحاد السعودي لرياضة الصم على هذه الألعاب.

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ووجه الشكر لكلّ من ساند النادي وعمل على تحقيق أهدافه وفي مقدمتهم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على مساندته ودعمه المتواصل للنادي.

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