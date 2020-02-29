عبر المسار الإلكتروني.. «الحج» تسمح لمواطني مجلس التعاون المقيمين بالعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، المسار الإلكتروني لمواطني دول مجلس التعاون المتواجدين حاليًّا في المملكة والراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف للحصول على التصريح اللازم لدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي هذا الإجراء، عقب قرار المملكة بتعليق رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي، في إطار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر »، نشرت وزارة الحج والعمرة، «إنفوجرافًا»، لتوضيح المسار الإلكتروني المخصص للمعتمرين والزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المتواجدين بالمملكة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه صدر قرار بتعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة، لأداء العمرة، والمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، موضحة أن القرار استثنى مواطني مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم 14 يومًا متصلة، ولا تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس.

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وقالت الوزارة: لمن يرغب منهم زيارة المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف، الدخول على موقع وزارة الحج، والضغط على رابط المسار الإلكتروني، ثم تعبئة البيانات، والحصول على التصريح.

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