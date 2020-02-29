التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم السبت، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر مركز الإغاثة في الرياض، بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ما يخدم العمل الإنساني حول العالم.
كما جرى مناقشة الموضوعات الإنسانية والإغاثية المدرجة ضمن «منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني»، الذي يُعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، وستبدأ أعماله غدًا الأحد في مدينة الرياض.
وأبدى لوكوك إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.
اقرأ أيضًا:
الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية مع وفد من البرلمان الأوروبي
بالفيديو.. الربيعة: الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لمواجهة كورونا ستصل الصين خلال 5 أيام
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الربعية يناقش الجهود الإغاثية لـ«مركز سلمان» مع ممثل الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.