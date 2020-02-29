بالصور.. الربعية يناقش الجهود الإغاثية لـ«مركز سلمان» مع ممثل الأمم المتحدة

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم السبت، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر مركز الإغاثة في الرياض، بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ما يخدم العمل الإنساني حول العالم.

كما جرى مناقشة الموضوعات الإنسانية والإغاثية المدرجة ضمن «منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني»، الذي يُعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، وستبدأ أعماله غدًا الأحد في مدينة الرياض.

وأبدى لوكوك إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.

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