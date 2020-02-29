أمين المدينة المنورة: النهضة التنموية التي تعيشها المنطقة وفَّرت 1769 فرصة استثمارية

أكد أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن النهضة التنموية التي تعيشها المنطقة، ساهمت في تهيئة 1769 فرصة استثمارية مُميزة بمواقع مختلفة تتناسب مع تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في عدد من القطاعات تشمل التعليم والصحة والصناعة والسياحة والترفيه والزراعة والإسكان وخدمات النقل؛ ما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ونوَّه المهندس البليهشي -خلال جلسات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية في العاصمة الرياض لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة- بالموقع الجغرافي الذي تتمتع به منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى المدن الساحلية التابعة لها الواقعة على شواطئ البحر الأحمر -كمدينتي ينبع والرايس- التي تشكِّل ميزة نسبية للمنطقة، فضلًا عن مواقع التاريخ الإسلامي والحضاري التي تكتنزها المدينة المنورة، بجانب المقومات الطبيعية والبيئية بالمنطقة التي تؤهلها للمنافسة على الخارطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الاستراتيجي للمنطقة بالقرب من نطاق المشاريع الوطنية الطامحة.

وأعلن الأمين المُكلَّف عن استحداث مكتب متخصص في الأمانة يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لدعم المستثمرين بحيث يعمل على تسويق الفرص الاستثمارية، ويمثل نقطة ربط بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية؛ وذلك بهدف تسهيل إصدار التراخيص وإعداد بعض الدراسات وتقديم المؤشرات الضرورية لدعم قرارات المستثمرين ورجال الأعمال، مبينًا أن أمانة منطقة المدينة المنورة تعمل في الوقت الراهن على تطوير العلاقات الداخلية والخارجية مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة كما تراجع إجراءات الحوكمة التي تساهم في تسهيل مهام المستثمرين وتعزيز القطاع التجاري والحركة الاقتصادية على مستوى المنطقة.

وأشار البليهشي إلى أن نسبة النمو السكاني في المدينة المنورة بلغت 2.8٪، ويزورها سنويًّا أكثر من 14 مليون زائر من خارج المملكة وداخلها، مؤكدًا أن بين العرض والطلب بمنطقة المدينة فجوة كبيرة في كافة القطاعات الاستثمارية المطروحة؛ الأمر الذي ساهم في تكوين فرص واعدة تسهم في سد العجز في بعض الخدمات ممثلة في التعليم والصحة والإسكان والنقل والزراعة، وتُعد فرصًا مناسبة لضخ المزيد من الأموال والاستثمارات بما يحقق عوائد مالية عالية للمستثمرين ويرفع معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وبيَّن أن الأمانة تتبع سياسة العمل بصورة تكاملية من خلال الشراكات مع أمانات المناطق والمحافظات في حزمة المشاريع الحكومية والخاصة التي تُنفذ، سواءٌ داخل منطقة المدينة المنورة أو المناطق القريبة منها، لافتًا الانتباه إلى حرص أمانة منطقة المدينة المنورة على تهيئة العديد من الخيارات الاستثمارية المتنوعة بهدف جذب المستثمرين ورؤوس الأموال من خلال تحسين الإجراءات الحكومية وتعزيز المرونة بما يضمن تقديم التسهيلات المناسبة وتذليل العقبات وتقليص فترة إنجاز المعاملات الإدارية.

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وأكد اعتزاز الأمانة بشراكاتها مع المستثمرين للاستفادة من الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة من خلال مجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها، التي تحظى بدعم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.

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