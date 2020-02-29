السعودية تشارك الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

أكّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أنَّ احتفال المملكة مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تحت شعار «السلامة أولًا» يوضّح أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية.

وأضاف العمرو، أنَّ مشاركة المملكة بالاحتفال الذي يقام في الأول من مارس من كل عام، يؤكد أهمية أن يكون الأخذ بمبدأ السلامة أولًا وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في العمل والسلوك اليومي في جميع المجالات .

وتابع، أنَّ احتفال المملكة باليوم العالمي للدفاع المدني، يتمثل في غرس هذا مفهوم السلامة، لدى جميع فئات المجتمع ليكون الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدمًا على جميع الأعمال اليومية في المنازل والمكاتب ووسائل النقل والرحلات البرية واستخدام الأدوية وتناول المواد الغذائية، اعتدادًا بأن الوقاية هي إجراء استباقي.

وأوضح الفريق العمرو أنّ مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال؛ يأتي بناءً على التأكيدات الدائمة من وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ يهدف إلى التفاعل البناء مع المناسبات العالمية والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.

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ولفت الفريق العمرو إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني الاحتفاء بها، لأنّ بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي من قبل أبناء المجتمع يساهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع المملكة من الأخطار والأزمات والحوادث مؤكدًا أن الوعي يساهم في حماية الجميع.

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