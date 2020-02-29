المملكة ترحّب باتفاق السلام بين أمريكا وطالبان.. وتؤكد: يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي

أعربت وزارة الخارجية عـن ترحيب المملكة العربية السعوديـة بتوقيع اتـفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان؛ لما لذلك مـن دور في استعادة جمهورية أفغانستان الإسلامـية استقرارها بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.
وعبّرت الوزارة عن تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق الـنار,وسلامًا يعمّ جميع أنحاء الــبلاد,بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.
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