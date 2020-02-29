بالفيديو .. الزعاق يوثق ظاهرة تحدث كل 142 عامًا فقط

وثَّق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، ظاهرة لا تحدث إلا كل 142 عامًا فقط، وذلك باقتران يوم الـ 29 فبراير (ميلادي) مع يوم الخامس من شهر رجب (هجري).

وقال «الزعاق»، عبر «تويتر»، إننا نشهد اليوم يوم 29 فبراير، يومًا كبيسًا، لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 سنوات، مشيرا إلى أنّ من يولد في هذا اليوم لن يحتفل بيوم مولده إلا بعد مرور تلك المدة.

واستكمل «الزعاق»، أن الاقتران الخامس الذي يحدث اليوم يوافق يوم الخامس من رجب، والذي يقال عنه، «قران خامس ربيع طامس»، ويعني اقتران القمر بالثريا، ويشهد تفشي وانتشار الربيع في الأماكن الممطورة.

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