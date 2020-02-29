ولي العهد يهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جيلكو كومشيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: خادم الحرمين يهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده

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