السعودية اليوم / أمانة الجوف تستهدف أكثر من 2700 نشاط تجاري لمعالجة التشوه البصري



سكاكا 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

تواصل أمانة الجوف حملتها ضد التشوه البصري وذلك لتحسين واجهة المحلات التجارية، حيث قامت ممثلة بإدارة الرخص المهنية بجولات رقابية وتوعوية على المحلات التجارية بهدف تحسين واجهة المحلات بوضع حروف بارزه و وكلادينج.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الحملة استهدفت أكثر من 2700 نشاط تجاري، مؤكداً مواصلة الحملات التوعوية على كافة الأنشطة التجارية والصناعية والمعارض من أجل تحسين المشهد الحضري.

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17:31ت م

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