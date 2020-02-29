السعودية اليوم / مقتل ثلاثة من عناصر "الحشد العشائري" العراقي في هجوم مسلح بشمال بغداد



بغداد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

لقي ثلاثة من عناصر "الحشد العشائري" مصرعهم في هجوم ارهابي مسلح بشمال بغداد.

وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم بإن العناصر الثلاثة قتلوا بنيران مباشرة اطلقها مسلحون تابعون لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "هورالباشا" شمال بغداد، موضحة بان القوات الأمنية باشرت البحث عن العناصر الارهابية التي نفذت هذا العمل الارهابي.

وكانت خلية الاعلام الامني العراقية قد اعلنت في بيانين صحفيين منفصلين يوم امس الجمعة، عن مقتل عنصري امن واصابة اثنين اخرين بجروح في تعرضين ارهابيين بمحافظة كركوك شمال بغداد.

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17:18ت م

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