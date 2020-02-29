السعودية اليوم / وزراة الصحة الفلسطينية تؤكد خلو فلسطين من فيروس كورونا



رام الله 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن فلسطين لا تزال خالية من أي إصابة بفيروس كورونا، وأن 55 مواطناً فلسطينياً يخضعون للحجر الصحي بسبب قدومهم من مناطق ينتشر فيها الفيروس .

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي : إنه تم اجراء 129 فحصاً لعينات مشتبه باصابتها بفيروس كورونا في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20/1/2020 وكانت جميعها سلبية أي انها غير مصابة بالفيروس .

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16:55ت م

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