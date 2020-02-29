السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُكمل ربط نظام المراسلات الإلكتروني بوزارة الشؤون البلدية



الأحساء 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أكملت أمانة الأحساء خطوات الربط الإلكتروني فيما بين نظامها الداخلي للاتصالات الإدارية ونظام المراسلات الإلكترونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث يتيح هذا الارتباط تبادل المراسلات بين الوزارة و الأمانة عبر منصة إلكترونية تتسم بالأمان و السرعة و الموثوقية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن ربط الأمانات بنظام المراسلات الإلكتروني يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية و القروية، المتجسدة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، وتماشياً مع خطط التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة، لتواكب مفاهيم الحكومة الإلكترونية بتوجيهات و دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأضاف الملحم أن الارتباط الإلكتروني سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز البنية التقنية للوزارة من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، و اعتماد البيئة الرقمية في إرسال و استقبال المعاملات، مما يضمن سرعة إنجازها.

يذكر أن أمانة الأحساء اتمت الارتباط مؤخراً مع وزارة المالية ، وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان ، الأمر الذي من شأنه تعزيز فعالية الخدمات المقدمة في الأمانة ويتيح إمكانية الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها بصورة اشمل بما يعود بالنفع على المستفيدين و يسهم في تقديم خدمات عدة تلبي احتياجاتهم.

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16:54ت م

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