

مكة المكرمة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

اجتمع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس، مع مديرة فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة مشاعل العتيبي لمناقشة سبل التعاون الاقتصادية والتنموية، بحضور عدد من وكلاء الجامعة ومسؤولي الوزارة.

وبحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ووضع بنية أساسية قوية من الدراسات الاستشارية لتطوير خطط التنمية الاقتصادية بالمملكة، بالإضافة للدعم الاحصائي والمعلوماتي وتحقيق مبدأ التشاركية والانتفاع من المعرفة المحلية.

وأكدّ مدير الجامعة رغبة الجامعة في تحقيق التعاون مع الوزارة، وتوفير موارد مالية وإدارية تسهم في تحسين البيئة الدراسية، وتعزيز العمل التكاملي مع مختلف القطاعات، وتمكين المبادرات التنموية، والعمل على تطوير الحراك المعرفي والبحث العلمي لأم القرى.

// انتهى //

16:51ت م

0074





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة أم القرى وفرع وزارة الاقتصاد بمكة المكرمة يعززان التعاون لتطوير خطط التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.