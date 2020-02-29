السعودية اليوم / افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للتيبوغرافي بالأردن



عمّان 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

افتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لـ "التيبوغرافي- تصميم الحروفية 2020" في دورته الاولى في منطقة الشرق الاوسط ، بمشاركة أكاديميين ومهنيين ومصممين وطلاب من 15 دولة.

ويبحث المؤتمر الذي يستمر ثلاث أيام، العديد من الموضوعات التي تستهدف خدمة التصميم ورسالته الفنية والثقافية والانسانية، كما سيناقش عددا من المواضيع حول الاستخدام المعاصر للتيبوغرافي وفن الكتابة، من خلال اوراق عمل تتناول التجارب والاستكشافات في حوارات المطبوعات المحلية والعالمية، وحوارات التيبوغرافي في سياق الثقافة، وعملية التعلم، واللغات المحلية وباستخدام البرامج النصية متعددة اللغات، وفي اللغات المحلية.

كما يبحث المؤتمر سبل معالجة القضايا التي تواجه مصممي التيبوغرافي ومستخدميه والمعلمين، كما تتضمن فعالياته ورش عمل متخصصة لتعزيز مهارات المصممين والطلاب في فن التيبوغرافي في مختلف الثقافات واللغات العالمية.

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16:19ت م

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