السعودية | باكستان: المملكة راعت مصالح ضيوف الرحمن وفق مقتضيات الشريعة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:54 مساءً, 29 فبراير 2020 م المناطق - الرياض نوه رئيس لجنة الحج والعمرة بمجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش بما قامت به المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ومنها قرار تعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين مؤقتاً، مشيراً إلى أن المملكة بهذا الإجراء راعت المقاصد الشرعية التي جاءت رحمة وتيسراً للمسلمين.

وأعرب الدكتور بخش عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتها وخدمتها للإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واصفاً المملكة بالقلب النابض لكل المسلمين بالعالم الذين ينظرون إليها بكل حب ووفاء وتقدير لمواقفها الراسخة.

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