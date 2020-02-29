شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية مع مسؤول أممي والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

و جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخدم العمل الإنساني حول العالم.

كما جرى مناقشة الموضوعات الإنسانية و الإغاثية المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، وستبدأ أعماله يوم غد الأحد في مدينة الرياض.

وأبدى لوكوك إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.