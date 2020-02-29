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الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق
بدءًا من الغد
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر معظم مناطق المملكة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءا من يوم غد الأحد.
ويتوقع أن تتسبب الحالة الجوية في شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الحدود الشمالية والجوف ويمتد تأثيرها لاحقا إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة )وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة .
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