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السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان

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2020-02-29

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان

متابعات الخليج 365 - واس

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أعربـت وزارة الخارجية عـن ترحيب المملكة العربية السعوديـة بتوقيع اتـفاق السلام بـين الولايـات المتحـدة الأمـريكية وحركـة طالـبان، لما لذلـك مـن دور في استعادة جمھوريـة أفغانستان الإسلامـية استقرارھا بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق الـنار، وسلام يعم جميع أنحاء الــبلاد، بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدھار.

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