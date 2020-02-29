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2020-02-29 الإمارات تؤيد قرار السعودية بتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإمارات تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية بتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا. يذكر أن المملكة أعلنت في وقت سابق تعليق تأشيرات العمرة والزيارة وكذلك التأشيرات السياحية مؤقتاً للحد من تفشي فيروس كورونا الذي يهدد العالم. Advertisements كما أعلنت السعودية، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت ضمن إجراءات احترازية ضد فيروس “كورونا المستجد”. وقالت وزارة الخارجية، في بيان إنه “تقرر تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت”. وأضافت أن “القرار يأتي حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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