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شاهد بالصور.. مهرجان المعيّة يجذب زوار القرية التراثية في الخبراء
في يومه الثاني بالقرية التراثية
متابعات الخليج 365 - الرياض
واصل مهرجان معيّة الخبراء الرابع فعالياته في يومه الثاني بالقرية التراثية حيث جذب ركن ” المعيّة ” زوار المهرجان وشاهد الزوار مراحل زراعة ” المعيّة ” من زراعة حتى إنتاجها.
وتُعتبر معيّة الخبراء من أشهر أنواع القمح التي تشتهر بها مزارع الخبراء في منطقة القصيم حيث كان لمعيّة الخبراء مصدر رزق ومعيشة وهي تعتبر كنز ثري لأصحاب المزارع في الزمن السابق ؛ من هُنا جاءت إقامة مهرجان معيّة الخبراء في نسخته الرابعة وذلك لإعادة إحياء ” المعيّة ” من جديد وبعد نجاح مهرجانات المعية السابقة والذي نبعت فكرته للتأكيد على الدور المهم للزراعة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في رؤية المملكة 2030 وإتاحة الفرصة للدوائر الحكومية والمستثمرين والمزارعين للتعريف على التجارب الناجحة والالتقاء وتبادل المنافع والخبرات.
كما يستهدف المهرجان أن تكون القصيم المقصد الأول للسياحة الزراعية بالمملكة، وأن تكون الخبراء واجهةً سياحيةً وروافد من روافد التنمية المجتمعية في منطقة القصيم.
كما أُعجب زوار المهرجان بالفعاليات المصاحبة وتنوعها، والتي اشتملت على سوق الأسر المنتجة والحرفيين ومسرح المهرجان منصة رئيسية ومسرح للطفل وساحة جلسات لكل الحضور ويتميز المهرجان بتقديم ” عشاء ” بمسميات مختلفة يرددها أهالي القصيم وخاصة الشباب مثل( عشانا) ويطبخ بالطريقة القديمة ويوزع مجاناً و(نقنقة) شاورما تطبخ على الصاج وتوزع مجاناً ووجبات شعبية أخرى مثل (القرصان والمرقوق والجريش وغيرها) أيضاً توزع يومي على زوار المهرجان.
ومن جهته أوضح المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ عبدالله السحيباني أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً ولله الحمد في يومه الثاني، مؤكداً أن ما يميز المهرجان تنوع فعالياته ما بين الأسرة والطفل والشباب من خلال دوري كرة القدم.
ودعا السحيباني الجميع من سكان الخبراء وما جاورها ومن منطقة القصيم بشكل عام للحضور للمهرجان والاستمتاع بفعالياته.
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