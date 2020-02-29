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هيئة المواصفات تفوز بجائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حصدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال (IDC)، بعد منافسة قوية مع أكثر من ١٣٥ عمل يتنافس علي الجائزة.

وتعد جائزة IDC أحد أعرق الجوائز العالمية ومن أكثرها حيادية. حيث يتم تحكيم الأعمال وإعلان النتائج من فريق تحكيم من قيادات القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة بعدة دول حول العالم.

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وأعرب معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ هيئة المواصفات عن سعادته بهذه الجائزة، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً لطرق الابتكار في التحول الرقمي التي تبنتها الهيئة لدى تطويرها لمنصة سابر الالكترونية، لتطوير نموذج عمل خلاق ومميز وهو الأول من نوعه في العالم.

وأوضح د.القصبي أن منصة سابر تمكن المستوردين والمصنعين من إصدار شهادات المطابقة المنتجات قبل شحنها للمملكة وقبل وضعها في الأسواق، مشيراً إلى أن سابر يستخدمه في الوقت الحالي أكثر من ٢١ ألف تاجر، وتم إصدار أكثر من ٣٠٠ ألف شهادة من خلاله.

من جهته أوضح المهندس سعود بن راشد العسكر نائب المحافظ للمطابقة والجودة بأن منصة سابر هي أحد الحلول التقنية ضمن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والذي يركز على تمكين الجهات المعنية والتجار من التأكد من صحة وموثوقية شهادات المطابقة التي يتم إصدارها للمنتجات قبل دخولها للسوق، مؤكداً أن الهيئة تركز علي المنتجات عالية المخاطر والتي تتطلب التحقق من مأمونيتها وسلامتها على المستهلكين.

وقال المهندس سلطان أبو خشيم مستشار محافظ هيئة المواصفات للتحول الرقمي: أن الهيئة استفادت من التحول الرقمي بشكل فعال ومميز، حيث حقق التحول الرقمي للهيئة ثلاثة أهداف تتمثل في رفع مستوى الشفافية، توفير البيانات الضخمة. إضافة إلى تمكين المستهلك بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح.