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تركيا.. والأوبئة المتفشية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تركيا مكة المكرمة

أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا تحذيراً لرعاياها المتواجدين في الأراضي التركية، وأوصتهم بإتخاذ الحيطة والحذر بسبب فيروس "كورونا"، كما دعتهم إلى الابتعاد عن الازدحام والأخذ بالتعليمات وسبل الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية، كما حذرت المواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا ودعتهم إلى تأجيل موعد سفرهم وذلك لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا في تركيا بشكل متزايد.

ويُعد هذا التحذير الثاني لسفارة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بفيروس كورونا، حيث سبق وأن حذرت السفارة السعودية رعاياها في تركيا قبل 26 يوم من إطلاق التحذير الثاني، وهو ما أكد جدية وخطورة الأمر.

وقد تعرضت تركيا لموجات متتابعة من الأوبئة، فخلال أقل من عامين تعرضت لـ 4 أوبئة معدية تتراوح ما بين الفتاكة إلى المتوسطة، ففي عام 2018م تعرضت تركيا لوباء "الجمرة الخبيثة" والذي إنتشر بسبب استيراد المواشي مجهولة المصدر، وفي العام 2019م، تعرضت تركيا لوباء "الحصبة" التي انتشرت بين الأطفال في المدارس والذي كاد أن يفتك بهم، وأيضاً "الجرب" الذي إنتشر في تركيا بشكل واسع أواخر العام 2019م والذي ما زال مستمر حتى يومنا هذا، فضلاً عن فيروس كورونا الذي أرعب الكثير من الأهالي الأتراك والسياح أيضاً، خوفاً من انتشاره.