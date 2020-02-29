، "الانضباط" تغرّم "القاسم" و"الاتحاد" و"الفتح" ،

محمد بن مسعود - الدمام - غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد القاسم رئيس نادي التعاون مبلغ عشرة آلاف ريال؛ بسبب إدلائه بتصريح تضمّن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وذلك خلال المقابلة التلفزيونية بعد مواجهة فريقه أمام الرائد.

كما غرّمت اللجنة فريق الاتحاد مبلغ مائة وعشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهور النادي بقذف عدد 18 أداة باتجاه أرض الملعب في مباراة الهلال.

وإلزمت اللجنة نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال؛ لتأخر دخول حارس فريق نادي الفتح إلى أرض الملعب أمام الأهلي، مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني دقيقة وأربعين ثانية.لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم