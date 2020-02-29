، أمين المدينة: النهضة التنموية أسهمت في تهيئة 1769 فرصة استثمارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتناسب مع تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في عدد من القطاعات

أكد أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي أن النهضة التنموية التي تعيشها منطقة المدينة المنورة ساهمت في تهيئة 1769 فرصة استثمارية مُميزة في مواقع مختلفة تتناسب مع تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في عدد من القطاعات تشمل التعليم والصحة والصناعة والسياحة والترفيه والزراعة والإسكان وخدمات النقل، وتسهم هذه الفرص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ونوّه "البليهشي" خلال جلسات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية في العاصمة الرياض لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بالموقع الجغرافي الذي تتمتع به منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى المدن الساحلية التابعة لها الواقعة على شواطئ البحر الأحمر كمدينة ينبع والرايس التي تشكّل ميزة نسبية للمنطقة فضلاً عن مواقع التاريخ الإسلامي والحضاري التي تكتنزها المدينة المنورة، إلى جانب المقومات الطبيعية والبيئية بالمنطقة التي تؤهلها للمنافسة على الخارطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الاستراتيجي للمنطقة بالقرب من نطاق المشاريع الوطنية الطموحة.

وأعلن الأمين المُكلّف عن استحداث مكتب متخصص في الأمانة يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لدعم المستثمرين بحيث يعمل المكتب على تسويق الفرص الاستثمارية ويمثل نقطة ربط بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية بهدف تسهيل إصدار التراخيص وإعداد بعض الدراسات وتقديم المؤشرات الضرورية لدعم قرارات المستثمرين ورجال الأعمال.

وقال: أمانة منطقة المدينة المنورة تعمل في الوقت الراهن على تطوير العلاقات الداخلية والخارجية مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة كما نراجع إجراءات الحوكمة التي تسهم في تسهيل مهام المستثمرين وتعزيز القطاع التجاري والحركة الاقتصادية على مستوى المنطقة.

وأضاف: نسبة النمو السكاني في المدينة المنورة بلغت 2.8٪ يزورها سنوياً أكثر من 14 مليون زائر من خارج وداخل المملكة.

وأردف: هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب بمنطقة المدينة في كل القطاعات الاستثمارية المطروحة الأمر الذي أسهم في تكوين فرص واعدة تسهم في سد العجز في بعض الخدمات ممثلةً في التعليم والصحة والإسكان والنقل والزراعة، وتُعد فرصاً مناسبة لضخ المزيد من الأموال والاستثمارات بما يحقق عوائد مالية عالية للمستثمرين ويرفع معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وتابع: الأمانة تتبع سياسة العمل بصورة تكاملية من خلال الشراكات مع أمانات المناطق والمحافظات في حزمة المشاريع الحكومية والخاصة التي تُنفذ سواءً داخل منطقة المدينة المنورة أو المناطق القريبة منها.

وقال "البليهشي": تحرص أمانة منطقة المدينة المنورة على تهيئة العديد من الخيارات الاستثمارية المتنوعة بهدف جذب المستثمرين ورؤوس الأموال من خلال تحسين الإجراءات الحكومية وتعزيز المرونة بما يضمن تقديم التسهيلات المناسبة وتذليل العقبات وتقليص فترة إنجاز المعاملات الإدارية.

وأكد اعتزاز الأمانة بشراكاتها مع المستثمرين للاستفادة من الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة من خلال مجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها التي تحظى بدعم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.