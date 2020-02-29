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تشهد بقايا مسجد سبيل الحجاج وبير المدرجي المجاور له، على تاريخ عريق لعتود في محافظة الدرب بمنطقة جازان، وتؤرخ لحقبة زمنية ضاربة في عمق التاريخ، حيث رصدتهما عدسة "الخليج 365".
وبالرغم من أن المسجد والبئر كانا معلمين تاريخيين في عتود، إلا أن الهجران كان له دور في انهيار المسجد وطمره بالكثبان الرملية، بالإضافة إلى دفن البئر التي كان يستفاد منها طوال السنين الماضية حتى قبل أقل من قرن وهجرت.
وقال الباحث في الآثار أحمد العتودي لـ"الخليج 365": إن بئر المدرجي في عتود بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان تعود إلى قرابة 1400 سنة وهي من ضمن المساجد والآبار التي شيدها معاذ بن جبل تحت مسمى سبيل الحاج، وكانت بطريق الحج من اليمن إلى مكة، وقد نقلت أحجارها من مناطق بعيدة، حيث إن الأحجار ليست من المنطقة التي بني فيها المسجد.
وتابع "العتودي": "قبل أكثر من ثمانية أعوام تبلغت هيئة السياحة والآثار -آنذاك- واكتشفت الآثار القديمة هناك، وأبلغت عن المسجد والبئر وتفحصته؛ للتأكد من السنة التي بنيت بها تلك المنشآت، واتضح أنها ضمن مساجد معاذ بن أبي جبل وفي المواقع المجاورة في عتود، ولكن منذ ذلك التاريخ لم يتغير شيء في المكان التاريخي الذي لو لقي اهتمامًا لكان مزارًا سياحيًا".
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 04:26 PM
كانا مَعْلمين في عتود وهجرهما تسبب في انهيار المسجد وطمره بالكثبان ودفن البئر"مسجد الحجاج" و"بئر المدرجي".. بناه "معاذ بن جبل" قبل 1400 سنة وأثري يكشف إهماله
تشهد بقايا مسجد سبيل الحجاج وبير المدرجي المجاور له، على تاريخ عريق لعتود في محافظة الدرب بمنطقة جازان، وتؤرخ لحقبة زمنية ضاربة في عمق التاريخ، حيث رصدتهما عدسة "الخليج 365".
وبالرغم من أن المسجد والبئر كانا معلمين تاريخيين في عتود، إلا أن الهجران كان له دور في انهيار المسجد وطمره بالكثبان الرملية، بالإضافة إلى دفن البئر التي كان يستفاد منها طوال السنين الماضية حتى قبل أقل من قرن وهجرت.
وقال الباحث في الآثار أحمد العتودي لـ"الخليج 365": إن بئر المدرجي في عتود بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان تعود إلى قرابة 1400 سنة وهي من ضمن المساجد والآبار التي شيدها معاذ بن جبل تحت مسمى سبيل الحاج، وكانت بطريق الحج من اليمن إلى مكة، وقد نقلت أحجارها من مناطق بعيدة، حيث إن الأحجار ليست من المنطقة التي بني فيها المسجد.
وتابع "العتودي": "قبل أكثر من ثمانية أعوام تبلغت هيئة السياحة والآثار -آنذاك- واكتشفت الآثار القديمة هناك، وأبلغت عن المسجد والبئر وتفحصته؛ للتأكد من السنة التي بنيت بها تلك المنشآت، واتضح أنها ضمن مساجد معاذ بن أبي جبل وفي المواقع المجاورة في عتود، ولكن منذ ذلك التاريخ لم يتغير شيء في المكان التاريخي الذي لو لقي اهتمامًا لكان مزارًا سياحيًا".
، "مسجد الحجاج" و"بئر المدرجي".. بناه "معاذ بن جبل" قبل 1400 سنة وأثري يكشف إهماله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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