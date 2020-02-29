شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عادل إمام يفجر مفاجأة بشأن مصير والده بعد غيابه المفاجئ.. ويكشف حقيقة إصابة الزعيم بفيروس كورونا ! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟ هل رأيت ‘‘قرد‘‘ يهزم أسد مفترس؟؟.. شاهد المفاجأة كيف حدث ذلك بعد مواجهات دموية! (فيديو رهيب)

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