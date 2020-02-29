حساب المواطن يدعو «غير المؤهلين» إلى تحديث بياناتهم

دعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين غير المؤهلين، لتحديث بياناتهم وتقديم الاعتراض المقرر على «عدم الأهلية»؛ ليتسنَّى لهم الحصول على الدعم.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج، على استفسار تلقاه من متابعيه قال فيه: «أسكن بعيدًا عن العائلة وعلمت عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، أنني (غير مؤهل) فما المرفقات المطلوبة للحصول على الدعم؟».

وقال «حساب المواطن»، إنّه في حال دراسة الأهلية و صدرت نتيجتها على أنَّ المستفيد «غير مؤهل»؛ يلزمه تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على ذلك من خلال التوجه إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية واختيار أيقونة «دراسة الأهلية»، ثم الضغط على أيقونة «إعادة تقديم الطلب» في حال تمَّ تجاوز مدة الاعتراض ثلاثة أشهر.

وجدَّد «حساب المواطن» التأكيد على أنَّه في حال كان عمر المستفيد، من 18 إلى 24 سنة لابدَّ من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وهي: «صكّ ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد».

وأعلن برنامج حساب المواطن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27«دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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