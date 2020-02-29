بالصور.. دورة تدريبية بشأن «الإبلاغ الإلكتروني عن كورونا» بحفر الباطن

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية بعنوان «الإبلاغ الإلكتروني عن فيروس كورونا».
واستهدفت الدورة التدريبية، مسؤولي الإبلاغ بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتضمنت تعريف الحالات وطريقة الإبلاغ عبر برنامج «حصن».
ويعدّ برنامج «حصن» نظامًا إلكترونيًا يوفر للعاملين في المجال الصحي وأصحاب القرار معلومات دقيقة تمكنهم من تقديم مستوى عالٍ من الخدمات الصحية، ويتضمن وحدات عدة مثل تقصي الأمراض المعدية والوبائية والتطعيمات واللقاحات، ويوفر توحيد العمليات والنماذج والتقارير الصحية إلكترونيًا في المملكة.
وجددت «صحة حفر الباطن» تأكيد حرصها المتواصل في تقديم الدورات التدريبية لمنسوبيها سعيًا منها لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العلمية لدى الممارسين الصحيين .
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