السعودية اليوم / المملكة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة أولًا"



الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن احتفال المملكة مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام الذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار " السلامة أولا ", يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية بحيث يكون الأخذ بمبدأ السلامة أولًا وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في أعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام هذا العام تحت شعار "السلامة أولاً" : و تتمثل في غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع بحيث يكون من مبدأ الأخذ بأساليب واجراءات السلامة مقدماً على جميع اعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية حتى في استخدام الأدوية وتناول المواد الغذائية وهذا يتفق مع المثل القائل " الوقاية خير من العلاج " فالوقاية هي عمل استباقي ليؤكد أن " السلامة أولاً " " SAFETY FIRST".

وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال باليوم العالمي وبمختلف الفعاليات العالمية الأخرى تأتي بناءً على ما يؤكد عليه دائماً صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في التفاعل البناء مع هذه المناسبات العالمية والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني وتطوير خِدْماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.

ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني الاحتفاء بها، مشيراً إلى أن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبناء من قبل أبناء المجتمع يسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع المملكة من الأخطار والأزمات والحوادث، مؤكداً أن وعي المواطن والمقيم يسهم في حماية الجميع بإذن الله، كما يحدث التفاعل البناء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة.

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14:46ت م

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