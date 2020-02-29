السعودية اليوم / منطقة الرياض تشهد غداً انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تقام غداً، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة بعنوان "السلامة أولًا"، والمعرض المصاحب، التي تستمر فعالياته خمسة أيام على فترتين صباحية للمدارس ومسائية للزوار من المواطنين والمقيمين، وذلك بمركز غرناطة مول.

وتشمل الفعاليات معرضًا يحوي أجنحة توعوية وتعريفية تعنى جميعها بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة، إضافة إلى التعريف بالخِدْمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، كما يعرّف المعرض الزوار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته. وتصاحب إقامة المعرض ورشًا تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني إلى زيادة ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة.

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14:11ت م

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