أوروبا تعاقب مسؤولين تركيين على جرائم التنقيب في المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على مواطنين تركيين مساهمين في عمليات تنقيب غير قانونية في البحر المتوسط.

"دير شبيجل" عن مقامرة تركيا في إدلب: الناتو لن يفعل الـ"مادة 5"

سوريا: تركيا استغلت نقط المراقبة لدعم التنظيمات الإرهابية بإدلب

والمستهدفان، حسب بيان للبرلمان الأوروبي، محمد فروح عقلين وعلي كوشكون ناموغلو، وهما مسؤولان في شركة البترول التركية ومشاركان بحكم وظيفتيهما في التخطيط لعمليات تنقيب غير قانونية.



Advertisements

وبموجب هذه العقوبات يُمنع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهما.

وقال البرلمان: “علاوة على ذلك، لا يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد الأوروبي بوضع موارد تحت تصرفهم“.

ويشارك كلا الرجلين في "تخطيط وتوجيه وتنفيذ أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون البحرية في شرق البحر المتوسط"، حسب البيان ذاته .