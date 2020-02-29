وزارة الاتصالات تعلن عن 2000 وظيفة للجنسين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدء المرحلة الأولى من مسار (دعم التوظيف) إحدى مسارات مبادرة (مهارات المستقبل)، وتوفر 2000 فرصة وظيفية (للرجال والنساء) مع شركاء التوظيف في القطاع في العديد من المجالات، لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- التقديم متاح للبالغين 18 عاماً فأكثر.

3- ألاَّ يكون المتقدم على رأس العمل (غير مسجل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر90 يومًا).

4- المستوى التعليمي: دبلوم فأعلى.

5- من هو على رأس العمل شريطة أن يكون متخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن يعمل في مجال آخر.

مجالات التوظيف:

1- إنترنت الأشياء.

2- الروبوتات.

3- الذكاء الاصطناعي.

4- أمن المعلومات.

5- علم البيانات.

6- إدارة قواعد البيانات.

7- تحليل الأعمال.

8- إدارة مشاريع الاتصالات والتقنيّة.

9- التجارة الالكترونية.

10- هندسة الشبكات.

11- البرمجيات.

12- تطوير الويب والتطبيقات.

13- تصميم وتطوير الألعاب.

14- إدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات.

15- تشغيل و صيانة الاتصالات وتقنية المعلومات.

16- مراكز الاتصال.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).