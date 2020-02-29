شكرا لقرائتكم فيديو .. الحرس الوطني توظف المواطنات بوظائف مدنية وعسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-29 فيديو .. الحرس الوطني توظف المواطنات بوظائف مدنية وعسكرية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements منذ أواخر العام 2018 اتجهت القطاعات العسكرية في المملكة لتعيين موظفات عسكريات وأخريات مدنيات يعملن في السلك العسكري وبنفس المزايا والعلاوات المتقدمة للرجال. مبادرة توظيف العنصر النسائي بوزارة الحرس الوطني خصصت أقساماً محددة لتوظيفهن وفق المهارات المتطلبة.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة مشاركة المرأة في كافة الأنشطة والمجالات في المملكة. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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