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نشاط للرياح السطحية تسبب تدني الرؤية على جازان

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2020-02-29

نشاط للرياح السطحية تسبب تدني الرؤية على جازان

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، و الحرث، والداير بني مالك ، والدرب ، والريث، والعارضة ، وصامطة ، وصبيا ، وفرسان ، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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