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شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق: اليوم نشهد حدثًا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الزعاق: اليوم نشهد حدثًا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة
قران خامس الهجري مع يوم الكبيس الميلادي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم السبت، يشهد حدثًا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة هجرية.
وتابع الزعاق، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن ذلك الحدث هو حدوث قران خامس الهجري مع يوم الكبيس الميلادي.
وأضاف الدكتور الزعاق أن هذا يدل على أنه إذا قارن القمر الثريا في يوم 5 فهذا علامة على تفشي وانتشار الربيع في الأماكن المنظورة؛ لافتًا إلى أن أهم الاقترانات 6: وهم اثنان للشتاء واثنان للصيف واثنان للربيع؛ ومن أهمها قران حادي.
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