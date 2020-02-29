2020-02-29

فيديو.. الزعاق: اليوم نشهد حدثًا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن ‏اليوم السبت، يشهد حدثًا لن يتكرر إلا بعد 142 سنة هجرية.

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وتابع الزعاق، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن ذلك الحدث هو حدوث قران خامس الهجري مع يوم الكبيس الميلادي.

وأضاف الدكتور الزعاق أن هذا يدل على أنه إذا قارن القمر الثريا في يوم 5 فهذا علامة على تفشي وانتشار الربيع في الأماكن المنظورة؛ لافتًا إلى أن أهم الاقترانات 6: وهم اثنان للشتاء واثنان للصيف واثنان للربيع؛ ومن أهمها قران حادي.

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